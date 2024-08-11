Собянин принял решение о реставрации церкви Воскресения в Пленницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин принял решение о реставрации объекта культурного наследия федерального значения – церкви Воскресения в Пленницах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на постановление мэра.

Здание входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря, его построили в 1689–1703 годах в стиле московского барокко. Затем храм периодически перестраивали. В частности, в конце XIX века была сделана каменная галерея на втором этаже.

В 1918 году в монастыре разместили дома-коммуны первой московской фабрики Гознака. Сам храм закрыли в 1925 году, открыв внутри клуб. Затем здесь разместили общежитие и бомбоубежище. В 1960-х годах монастырь передали комитету стандартов, мер и измерительных приборов при Совмине СССР, там разместили Всесоюзный НИИ метрологической службы Госстандарта СССР.

Первая после Октябрьской революции крупная реставрация прошла в 1966–1981 года. Тогда по историческим чертежам воссоздали барабан, главу и крест, наличники и гипсовые порталы. Богослужения в комплексе возобновились в 1992 году.

Ранее стало известно, что в Москве инвесторы восстанавливают 15 помещений в объектах культурного наследия. Все работы и сроки контролируют специалисты Мосгорнаследия. В целом с 2017 года в столице заключили договоры купли-продажи 27 исторических помещений.

