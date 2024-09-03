Палаты XVII века отреставрированы в Даниловском районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты отреставрировали палаты XVII века в Даниловском районе Москвы. Об этом рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Долгое время исторические фасады здания были закрыты баннерами. С 2011 года специалисты Мосгорнаследия побуждали собственника к началу комплексной реставрации. Мы регулярно выдавали предостережения, направляли иски в суд", – сказал Емельянов.

Реставрация началась только в 2020 году, когда у здания сменился собственник. Все работы провели за счет нового владельца, за которым следили специалисты. Сначала он получил разрешение на разработку проекта реставрации, потом ему одобрили противоаварийные работы.

Реставраторы восстановили кирпичную кладку и декор, раскрыли ранее заложенные окна, а также покрасили фасады и установили дополнительную пожарную лестницу и водосточные трубы.

Объект культурного наследия федерального значения находится по адресу дом 22, улица Кожевническая. Помещения первого этажа украшены сводчатыми потолками, а окна – наличниками и арками. Имя основателя изначально одноэтажного здания неизвестно. В начале XVIII века к дому достроили второй этаж, а потом и ризалит.

В 1833 году сооружение принадлежало мещанину Яцкому, потом – купцам Варыхановым и предпринимателю Николаю Тюляеву. В 30-е годы прошлого века тут работал авторемонтный кузовной завод "Аремкуз", а до 1954 года здание было жилым. Позже здесь организовали склад завода.

За первые шесть месяцев 2024 года столичные специалисты вернули первозданный вид 50 объектам культурного наследия. Сергей Собянин добавлял, что с 2011 года в столице восстановили уже свыше 2 тысяч памятников, включая станции метро, храмы, фонтаны и усадьбы.

