Сергей Собянин: 166 парков Москвы являются объектами культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты уделяют особое внимание сохранению исторического облика и благоустройству около 166 парковых зон, которые имеют статус объекта культурного наследия. Об этом сообщил Сергей Собянин, слова которого передает сайт мэра и правительства Москвы.

По его словам, в парке усадьбы Люблино специалисты занимаются реставрацией фасадов дворца Н. А. Дурасова. Так, в ходе работ вдоль пруда были установлены деревянные мостки, где можно рыбачить или просто отдыхать. Также неподалеку появилась лодочная станция.

Между тем в парке усадьбы Кусково провели работы по сохранению исторических построек, включая павильон "Грот" и Голландский домик. Кроме того, специалисты привели в порядок скульптуры, а в лесопарке – воссоздали ценные композиционно-планировочные детали, сделали новые беговые и велосипедные дорожки.

В свою очередь, в историко-культурной части парка "Покровское-Стрешнево" специалисты занимаются модернизацией ансамбля усадьбы. Там воссоздали регулярный сад, привели в порядок фасад основного здания, оранжереи и ограды с башенками, а сейчас обновляются интерьеры.

"Восстановили пейзажную часть усадебного парка, участки исторических дорожек. Территорию условно разделили на несколько зон, где можно заниматься спортом, отдыхать с детьми, любоваться природой или устроить на пикник", – уточнил мэр.

Сейчас, как утверждает Собянин, специалисты продолжают работы в рамках благоустройства Нескучного сада в Парке Горького и музея-заповедника "Коломенское".

Ранее мэр Москвы принял решение о реставрации объекта культурного наследия федерального значения – церкви Воскресения в Пленницах. Здание входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря, его построили в 1689–1703 годах в стиле московского барокко. Затем храм периодически перестраивали.

