Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

За первые шесть месяцев 2024 года специалисты вернули первозданный вид 50 объектам культурного наследия, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр обратил внимание, что сохранение истории и культурного наследия столицы является важной частью деятельности властей города. Она непрерывно ведется с 2011 года. За это время в Москве были отреставрированы свыше 2 тысяч памятников, в числе которых усадьбы, храмы, фонтаны, станции метро, а также старейший чугунный павильон трамвайной остановки.

По словам градоначальника, в Зюзине на Перекопской улице реставраторы работали в усадьбе XVIII–XIX веков. Они воссоздали кирпичную кладку, обновили штукатурку, привели в порядок белокаменные колонны и цоколь. Также в здании были заменены столярные заполнения, кровля, стропильная система, напольное покрытие и инженерные коммуникации.

Специалисты должны были не просто вернуть зданию тот вид, которое оно имело около трех столетий назад, но и сделать его удобным для современного использования. В настоящий период в усадьбе открыт обновленный музей Зюзинской волости. Также на первом этаже здания планируется создать кинотеатр.

Кроме того, в этот период была проведена реставрация фасадов Дома Лопатиной, находящегося в Гагаринском переулке. Небольшая усадьба начала XIX века стала известна среди жителей столицы за счет "лопатинских сред". Такое название получили собрания, на которые хозяин дома М. Н. Лопатин приглашал значимых деятелей науки и культуры. Его гостями становились историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский, поэты А. А. Фет и Ф. И. Тютчев, писатели Л. Н. Толстой и И. А. Бунин, а также многие другие известные личности.

Специалисты расчистили белокаменный цоколь, удалили отошедшую штукатурку, провели реставрацию лепного декора, восполнили деревянные декоративные элементы и обновили бревенчатые колонны. В настоящий период в этом здании располагается одно из отделений Российской академии художеств.

Кроме того, был отреставрирован главный дом городской усадьбы Ф. А. Остермана. Работы проводились в частном доме Мясницкой Полицейской части, которая находится по адресу Хитровский переулок, дом 4, строение 10.

Первыми известными владельцами усадьбы стали князья Голицыны, однако свое название она получила по имени более позднего хозяина – московского губернатора графа Ф. А. Остермана. В XIX веке здесь действовала Мясницкая полицейская часть, к которой относились служебные помещения полицейской и пожарной части, а также камеры заключения, квартиры, казармы и кухни служащих. Там же находились приемные помещения и квартиры врача и повивальной бабки, которые безвозмездно обслуживали неимущее население. Здесь же располагались конюшни, кузница и другие хозяйственные постройки.

Реставраторы провели замену инженерных коммуникаций здания и обработали белый камень. Специалисты расчистили и восполнили утраты, нанесли на него специальные составы и окрасили. На основе исторических фотографий была проведена замена уличных металлических дверей деревянными филенчатыми. Кроме того, вместо пластиковых стеклопакетов в здании установили более аутентичные деревянные окна из хвойных пород.

В помещениях специалисты демонтировали созданные в поздний период перегородки, очистили стены, столбы и своды от цементной штукатурки. Также были отреставрированы дореволюционный паркет, гипсовые литые карнизы и лестница.

Во время проведения в здании работ в одном из помещений цокольного этажа удалось обнаружить небольшой участок с метлахской напольной плиткой предположительно конца XIX века. Ее расчистили и заново смонтировали.

В настоящий период главный дом усадьбы стал административным зданием Высшей школы Экономики.

Также реставраторы работали в палатах Гребенщиковых XVIII века на Таганской улице. Ими владел Афанасий Гребенщиков, который стал основателем первой русской керамической фабрики, создававшей курительные трубки, посуду и статуэтки.

Во время реставрации главного фасада специалисты привели в порядок лепной декор, восстановили наличники окон и базы пилястр первого этажа. Кроме того, они выполнили отделку боковых и дворового фасадов.

Внутри здания от поздней штукатурки были очищены стены и своды. Эксперты отреставрировали сохранившуюся белокаменную кладку, воссоздали разрушенные ступени лестницы спуска в подвал и печное зеркало в стене одного из залов, а также камин.

В ходе этих работ реставраторам удалось обнаружить два заложенных оконных проема, в которых были вставлены кованые решетки начала XVIII века. Также специалисты нашли в здании печь с терракотовыми изразцами.

В настоящее время усадьба отдана для работы ресторана.

Реставрация также проводилась в Доходном доме А. В. Шугаевой, который был построен на Садовой-Самотечной улице в 1913 году. Здание создано в стиле северный модерн с элементами готики по проекту архитектора Василия Волокитина.

Его фасады украшены барельефами, на которых изображены крылатые львы. Также здание украшено скульптуры львов, однако они уже не имеют крыльев. Однако главной особенностью дома является статуя рыцаря в латах, который опирается на свой меч. Она находится на уровне седьмого этажа.

Специалисты привели в порядок металлические рамы, окна и двери, а также поработали с их исторической фурнитурой. В здании также были очищены стекла, и отреставрирован архитектурно-лепной декор. Речь идет о маскаронах львов и скульптуре рыцаря. Исторический облик также приобрели ступени главной лестницы и металлические ограждения маршей. При этом дом остается жилым и в настоящий период.

Также в 2019 году была начата реставрация Усадьбы Воронцова, расположенной в одноименном парке. Во время этих работ были приведены в порядок южный служебный корпус, восточный и западный флигели, а также два исторических столба, установленных при въезде.

Реставрация затронула Ворота и Въездной мост. Они были приспособлены для современного использования. Так, после проведения работ мост стал удобен и для посетителей с ограниченной мобильностью.

Также специалисты поработали над Сторожками. В них они привели в порядок стропила, заменили слуховые окна на аналогичные, установили над печными трубами жестяные дымники, очистили поверхность фасадов из кирпича, белого камня и белокаменных деталей от различных покрасок и отреставрировали дверные проемы входов. Также были обработаны и окрашены фасады и белокаменные цоколи.

В ближайшее время в усадьбе планируется открыть сувенирный магазин и пункт экскурсионного обслуживания.

В Новомосковском округе подошла к концу реставрация фасадов здания дома отдыха "Архангельское", который был создан в стиле модерн. При этом основным художественным приемом в оформлении здания стало чередование оштукатуренных и окрашенных в бежевый цвет плоскостей фасада, а также выступающих элементов, изготовленных из известняка.

Реставраторы очистили отходящие участки штукатурки, докомпановали сколы, трещины и утраты, а также починили кровлю и цоколь, воссоздали отмостки и провели гидроизоляцию, усилив кладку стен и декоративные элементы здания.

Усадебный комплекс был возведен, а затем перестроен в XIX веке. Им владели несколько человек, а в первые годы после пришествия советской власти здесь начал действовать дом отдыха. В период Великой Отечественной войны на территории дома отдыха был открыт военный госпиталь.

Функции здравницы сохранилась "Архангельское" выполняет и в настоящее время. Там работает оздоровительный комплекс управления делами президента Российской Федерации.

В настоящий период реставраторы продолжают работать над 500 памятниками архитектуры. К их числу относится усадьба Останкино.

Сейчас специалисты работают Египетском павильоне и на фасадах центральной части дворца-театра. Также некоторое время назад началась реставрация Итальянского павильона. Он признан одним из наиболее нарядных помещений усадьбы, поскольку украшен большим количеством зеркал, золоченых панно, лепных порталов и мраморных скульптур. Специалисты планируют отреставрировать все эти ценные элементы. После завершения работ все предметы из фондов Государственного дворцово-паркового музея-заповедника будут возвращены на свои исторические места.

Вместе с тем по программе "1 рубль за квадратный метр в год" была организована реставрация деревянного Доходного дома XIX века, построенного в Кропоткинском переулке в стиле эклектики. Эксперты уже привели в порядок деревянные венцы и выровняли сруб. Чтобы они сумели сделать это, здание приподнимали домкратами. Специалисты также заменили сгнившие бревна и аварийные балки перекрытия. Таким образом все работы по главному фасаду были завершены. Теперь реставраторам предстоит заняться интерьерами, в которых необходимо восстановить печи, карнизы и деревянные потолочные розетки. После полного окончания работ здание будет выполнять административные функции.

Кроме того, в здании Савинского подворья на Тверской улице уже начались работы по фасадам. Здесь также продолжается реставрация в подъездах. Эксперты очистили стены и привели в порядок колонны с бусами, лепные тюльпаны и цветочные розетки. В одном из подъездов были восстановлены окна с "кирпичами" Фальконье, обнаруженные во время проведения работ.

Савинское подворье стало объектом реставрации впервые. Сверяясь с исследованиями, специалисты вернут исторический облик парадному подъезду. После завершения работ он будет отличаться от привычного жильцам дома розового цвета.

Собянин подчеркнул, что до конца текущего года специалисты намерены довести до конца обновление еще почти 150 объектов культурного наследия.

Ранее мэр Москвы принял решение о реставрации объекта культурного наследия федерального значения – церкви Воскресения в Пленницах. Здание входит в архитектурный ансамбль Андреевского монастыря, его построили в 1689–1703 годах в стиле московского барокко. Затем храм периодически перестраивали.