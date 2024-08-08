Около 400 фасадов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы капитально отремонтировали около 400 фасадов жилых домов в столице с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", – цитируют вице-мэра в телеграм-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

Он отметил, что всего на текущий год запланировано обновление 900 фасадов в рамках региональной программы капитального ремонта.

Первый этап работ включает в себя исправление геометрии панелей, а на втором специалисты заполняют герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуют и окрашивают в два слоя. Важное уточнение: краски, применяемые в ремонте фасадов, должны обладать высокими паропроницаемыми свойствами, быть устойчивыми к воздействию влаги и долго сохранять насыщенный цвет.

Помимо этого, при ремонте фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, используется полимерцементная смесь на армирующих сетках. Так как срок службы фасада, отремонтированного по такой технологии, составляет не менее 30 лет.

Также кирпичные фасады в рамках капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации, которая защищает его от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

За аналогичный промежуток времени специалисты КГХ также отремонтировали более 9 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов. В рамках работ они провели косметический ремонт, который подразумевает окраску входных групп, потолков и стен. Также в случае необходимости специалисты ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени.

