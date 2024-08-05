05 августа, 13:39Город
Более 9 тысяч подъездов жилых домов отремонтированы в Москве с начала года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали более 9 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов с начала 2024 года, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тысячи подъездов, из них более 9 тысяч уже отремонтированы", – сказал он.
Вице-мэр также отметил, что к числу обязательных работ относится косметический ремонт. Он подразумевает покраску входных групп, потолков и стен. Также в случае необходимости специалисты ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени.
Кроме того, замене подлежат таблички с номерами этажей и осветительные приборы. Также ремонтные бригады убирают электрическую проводку в специальные короба и обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики и другие поврежденные элементы и конструкции, отметил Бирюков.
Между тем в 2024 году в столице капитально отремонтируют 13 домов с кессонами. Речь идет о декоративных элементах, представляющих собой ячейки квадратной, прямоугольной или иной формы. Ими могут быть оформлены своды арок или нижние поверхности балконных плит.
Почти 60 столичных зданий с колоннами отреставрировали с 2015 года по программе капремонта