Более 9 тысяч подъездов жилых домов отремонтированы в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали более 9 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов с начала 2024 года, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 14,7 тысячи подъездов, из них более 9 тысяч уже отремонтированы", – сказал он.

Вице-мэр также отметил, что к числу обязательных работ относится косметический ремонт. Он подразумевает покраску входных групп, потолков и стен. Также в случае необходимости специалисты ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени.

Кроме того, замене подлежат таблички с номерами этажей и осветительные приборы. Также ремонтные бригады убирают электрическую проводку в специальные короба и обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики и другие поврежденные элементы и конструкции, отметил Бирюков.

Между тем в 2024 году в столице капитально отремонтируют 13 домов с кессонами. Речь идет о декоративных элементах, представляющих собой ячейки квадратной, прямоугольной или иной формы. Ими могут быть оформлены своды арок или нижние поверхности балконных плит.