Дом 1924 года постройки отремонтируют на юге Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Обновление жилого дома, который построили в 1924 году в неоклассическом стиле, проходит на улице Ленинской Слободе в рамках столичной программы капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Цокольный этаж здания рустован, два нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами. По периметру дома находится венчающий карниз с дентикулами и иониками.

Специалисты приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание они уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки.

В настоящее время специалисты уже расчистили стены дома от загрязнений, восстановили штукатурный слой и нанесли антигрибковый состав для защиты от влаги. После этого мастера займутся ремонтом архитектурных элементов, в рамках которого приведут в порядок рустованный цоколь, восстановят пилястры и дентикулы с иониками.

Кроме того, в ходе работ планируется восстановить поврежденную стропильную систему крыши. Все деревянные конструкции обработают огнебиозащитным составом и утеплят чердачное помещение.

Ранее капитальный ремонт дома 45 на Комсомольском проспекте начался в Хамовниках. Здание было построено в 1957 году в стиле советского неоклассицизма. Специалисты приступили к восстановлению фасада, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем. Работы стартовали с расчистки и промывки от грязи фасада.

