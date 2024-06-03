Дом 1957 года постройки отремонтируют в Хамовниках

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Капитальный ремонт дома 45 на Комсомольском проспекте начался в Хамовниках. Здание было построено в 1957 году в стиле советского неоклассицизма, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Специалисты приступили к восстановлению фасада, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем. Работы стартовали с расчистки и промывки от грязи фасада, после чего начался ремонт рустованной штукатурки, замена поврежденной керамической плитки и элементов кирпичной кладки. Участки, пораженные грибком или со следами намокания, специалисты обработали антисептиком.

В настоящее время в доме проводится восстановление декоративных элементов и балконов. После этого фасад покрасят и защитят при помощи гидрофобизации. На крыше уже идут работы по обновлению каркаса и кровельного покрытия. Все деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом и утеплят чердачное перекрытие.

Также в рамках капремонта специалисты проложат новые электрические кабели, заменят системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

Как уточнили в комплексе городского хозяйства, в данном доме проживает композитор Александра Пахмутова.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы капремонта жилого фонда отремонтируют 170 многоквартирных домов в ЮЗАО. Специалисты проведут соответствующие работы в этом году. Они восстановят фасады, кровлю, приведут в порядок входные группы и балконы, восстановят архитектурные элементы.