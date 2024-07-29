В столице специалисты капитально отремонтируют 13 домов с кессонами

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В этом году в столице капитально отремонтируют 13 домов с кессонами, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о декоративных элементах, представляющих собой ячейки квадратной, прямоугольной или иной формы. Ими могут быть оформлены своды арок или нижние поверхности балконных плит.

Одно из зданий таких зданий – особняк на Кутузовском проспекте, 30. Его построили в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле поздней неоклассики. Это здание переменной этажности с внутренним двором.

Сейчас специалисты городского хозяйства занимаются капремонтом фасада и крыши, меняют инженерные системы. Работы стартовали с расчистки и промывки открытых поверхностей, а также расшивки швов. Мастера восстановят утраченные части и фрагменты карнизов, пилястр с барельефами и пинаклей.

Особое внимание уделяют колоннадам на верхнем ярусе по углам дома. Одну из них почти закончили. Наружные поверхности и фасад с внутренней стороны окрашивают в оттенок "светло-желтая пшеница". В здании восстанавливают балконы, в том числе расположенные там плиты с кессонами, устанавливают новые экраны.

Еще одно здание с кессонами, в котором проходит обновление, находится на Волоколамском шоссе, доме 88, строении 4. Это четырехэтажный многоквартирный жилой дом с подвалом и чердаком, построенный в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассики.

В здании приводят в порядок фасад, крышу, подвал, подъезды, инженерные системы, уже почти отремонтировали дворовой фасад. Сперва специалисты расчистили и промыли открытые поверхности, провели локальную вычинку кирпичной кладки.

В местах общего пользования окна заменили на современные пластиковые, чуть позже обновят двери подъездов. Сейчас специалисты восстанавливают балконные плиты и устанавливают новые балконные экраны, на крыше меняют обрешетки и кровельное покрытие, на чердаке проводят обработку огнебиозащитным составом.

Уже капитально отремонтировали дом 24 на улице Александра Солженицына. Жилую семиэтажку построили в 1959 году по индивидуальному проекту. Балконы здания оформили кессонами квадратной формы. Главный и торцевые фасады выполнены из керамического блока. По периметру расположен венчающий карниз. На главном и торцевых фасадах третий и четвертый этажи выделены межэтажными поясами.

Специалисты благоустроили подъезды, заменили инженерные коммуникации, расчистили фасады, отремонтировали кирпичную кладку, места намокания обработали биоцидным составом. Также в доме отремонтировали цоколь, входные группы и балконы.

Ранее специалисты приступили к капитальному ремонту жилого дома 1924 года постройки на улице Ленинской Слободе. Рабочие отремонтируют фасад и крышу, заменят внутренние инженерные системы. Сейчас им удалось расчистить стены дома от грязи, восстановить штукатурку и нанести антигрибковый состав для защиты от влаги. Далее они восстановят архитектурные элементы.

