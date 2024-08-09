Инвесторы восстанавливают 15 помещений в объектах культурного наследия Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве инвесторы восстанавливают 15 помещений в объектах культурного наследия. Все работы и сроки контролируют специалисты Мосгорнаследия, передает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, с 2017 года в столице с инвесторами заключили договоры купли-продажи 27 исторических помещений. Почти половину из них уже отреставрировали.

"Сотрудничество выгодно столице, так как покупатели реставрируют исторические объекты, а затем используют их в соответствии с охранными предписаниями. Предприниматели же получают возможность развивать бизнес в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью", – пояснил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Романовом переулке инвестор приобрел помещение площадью 256 квадратных метров.



"Ему предстоит выполнить необходимые работы в историческом здании, являющемся частью объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль доходных домов графа А. Д. Шереметева", – отметил Гаман.

Он также добавил, что инвесторы проводят реставрацию помещений в жилом доме конца XVIII века на улице Маросейке и в жилом доме кооператива "Сахаротрест" на 2-й Тверской-Ямской улице.

Инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом ранее рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, среди объектов доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота. Также привели в порядок въездную башню Хорошёвского конного завода на Таманской улице.

