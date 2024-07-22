Собянин: 24 объекта культнаследия восстановили инвесторы по городской программе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инвесторы восстановили в Москве 24 объекта культурного наследия по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Среди них, например, доходный дом промышленника Григория Горбунова на улице Девятая Рота. Также привели в порядок въездную башню Хорошевского конного завода на Таманской улице", – отметил градоначальник.

По словам мэра, на данный момент в работе находятся еще одиннадцать исторических зданий.

Программа была запущена в 2012 году. Она позволяет сохранять уникальную столичную архитектуру, а также поддерживать предпринимателей. После восстановления они могут арендовать здание по льготной ставке, развивая тем самым свой бизнес в районах с высокой проходимостью.

Ранее в Москве началась реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова, главного украшения музея-усадьбы "Люблино". В ходе работ специалисты отремонтируют белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восстановят утраченные архитектурные элементы.

Помимо этого, на юго-востоке столицы приступили к реставрации усадьбы "Кузьминки". На ее территории самое большое количество объектов культурного наследия среди московских усадеб – около 40.