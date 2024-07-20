Собянин сообщил о начале реставрации фасадов дворца Н. А. Дурасова в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начинается реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова, главного украшения музея-усадьбы "Люблино". Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр назвал это здание выдающимся произведением русской усадебной архитектуры рубежа XVIII–XIX веков. По легенде, владелец усадьбы Николай Дурасов решил увековечить одну из своих наград – крест Ордена Святой Анны первой степени. Архитектор положил его в основу плана дворца.

После 1918 года, когда усадьбу национализировали, во дворе были школа, отделение милиции и дом культуры, а во время ВОВ – коммунальные квартиры. Затем усадьбу передали Институту океанологии Академии наук СССР. В 2003 году здесь открылся музей, рассказал Собянин.

По его словам, сейчас интерьеры дворца находятся в удовлетворительном состоянии. Там сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов. Однако фасады нуждаются в реставрации. В ходе работ специалисты отремонтируют белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, восстановят утраченные архитектурные элементы.

На время реставрации залы дворца будут доступны для посещения, отметил градоначальник.

Ранее сообщалось о начале реставрации усадьбы "Кузьминки", расположенной на юго-востоке Москвы. В этом году планируется восстановить 19 объектов. В данный момент специалисты начали реставрировать гроты, в дальнейшем будут приведены в порядок Арочный мост, Ванный домик, Музыкальный павильон и Львиная пристань. После окончания работ в усадьбе откроются выставки.