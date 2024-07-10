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10 июля, 21:45

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Сергей Собянин объявил о начале реставрации столичной усадьбы "Кузьминки"

Сергей Собянин объявил о начале реставрации столичной усадьбы "Кузьминки"

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Сергей Собянин сообщил о начале реставрационных работ в усадьбе "Кузьминки", расположенной на юго-востоке столицы. Мэр отметил, что в текущем году планируется восстановить 19 объектов.

Сейчас специалисты приступили к реставрации гротов. Также намечено привести в порядок Арочный мост, Ванный домик, Музыкальный павильон и Львиную пристань. По окончании реставрации в усадьбе откроются выставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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