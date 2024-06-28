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28 июня, 15:30

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Новые места для отдыха появятся в парке "Сокольники"

Новые места для отдыха появятся в парке "Сокольники"

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В столичном парке "Сокольники" появятся новые места для отдыха. В настоящее время проводится благоустройство, доступ уже закрыт к зоне у Путяевского пруда и частично к "Тропе здоровья".

Директор партнерских программ компании по развитию качественной городской среды Ольга Ахсянова объяснила, что задача текущего благоустройства – раскрыть парк для посетителей, чтобы они не останавливались во входных зонах, а проходили вглубь. Например, в зону Путяевского пруда, где уже проходят работы, уточнила она.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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