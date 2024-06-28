Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школ. Соответствующее видеообращение президента выпускникам опубликовано на сайте Кремля.

"В эти дни по всей России, нашей необъятной, прекрасной и великой стране, проходят школьные выпускные. Хочу искренне поздравить выпускников, их родителей, близких, наставников с этим замечательным, наполненным мечтами, надеждами, романтикой юности праздником", – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что сейчас у выпускников начинается новый этап жизни, более взрослый и самостоятельный, где все решения они будут принимать сами.

Вместе с этим глава государства отметил роль педагогов в жизни выпускников. Президент сказал, что учителя всегда были рядом, переживали за учеников, поддерживали в трудную минуту и помогали верить в себя. Путин считает, что выпускники российских школ обязательно станут успешными благодаря своей целеустремленности, настойчивости, стремлению к новым знаниям и другим качествам.

Ранее Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с успешным окончанием школ. Он уточнил, что в этом году в Москве насчитываются свыше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч выпускников девятых классов. Мэр подчеркнул, что Москва гордится выпускниками и всегда готова оказать помощь им в их стремлениях.

