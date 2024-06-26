Выступление Басты и световое шоу пройдут на общегородском выпускном в Москве

Фото: комплекс социального развития Москвы

В общегородском выпускном, который пройдет в Парке Горького 28–29 июня, примут участие 40 тысяч столичных школьников. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие начнется в 20:00 28 июня, а закончится – в 06:00 29 июня. В этом году темой праздника выбрали безграничные возможности Москвы для молодежи, так как в столице для выпускников представляется множество шансов реализовать себя: получить отличное образование, найти достойную работу, проявить свои лучшие качества, создать семью и сделать блестящую карьеру, уточнила Ракова.

"Мы постарались организовать яркую интерактивную программу на самый разный вкус. <...> Для ребят выступят более 50 любимых артистов, которых они сами помогали выбирать. Хедлайнером вечера станет рэпер Баста", – отметила вице-мэр.

В программу войдут световое шоу на воде, спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны для любителей задачек на логику. Помимо этого, на танцевальной площадке выпускники смогут сразиться в батлах и поучаствовать в мастер-классах от хореографов. А на специальной кавер-сцене – исполнить любимую песню с профессиональной музыкальной группой.

Ранее россиянам назвали среднюю стоимость наряда на выпускной. Так, для девушки она составит 16 100 рублей, для молодых людей – 15 000 рублей. При этом в вечерний образ девушек входят платья, туфли и клатч, а в этом году они начали активнее приобретать классические костюмы, спрос на которые вырос на 207%. Также россиянки стали чаще покупать туфли (+45%) и юбки (+28%).

