Аналитики назвали среднюю стоимость наряда на выпускной

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Средняя стоимость наряда на выпускной для девушки составит 16 100 рублей, для молодых людей – 15 000 рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков.

По их словам, в вечерний образ девушек входят платья, туфли и клатч. Перед выпускными девушки начали активнее приобретать классические костюмы, спрос на которые вырос на 207%. Также россиянки стали чаще покупать туфли (+45%) и юбки (+28%), отметили эксперты.

Как подчеркнули аналитики, наибольший спрос был замечен и у рубашек (+122%). Продажи российских платьев увеличились на 19%.

По данным экспертов, среди украшений девушки отдают предпочтение колье, кольцам и серьгам. Комплект украшений обойдется в 42 418 рублей, что на 9% выше прошлого года. Юноши предпочитают бабочки и запонки.

Ранее стало известно, что расходы россиян на выпускные детей выросли почти в два раза за последние пять лет. Так, в этом году организация прощального вечера для одиннадцатиклассников в среднем обойдется в 17 тысяч рублей, для девятиклассников – 12 тысяч рублей. При этом в 2023 году выпускной для 11-х классов стоил примерно 16,5 тысячи рублей, для 9-х – 10,5 тысячи рублей.

