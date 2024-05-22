РБК: расходы россиян на выпускные детей выросли в два раза за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расходы россиян на выпускные детей выросли почти в два раза за последние пять лет. Так, в этом году организация прощального вечера для одиннадцатиклассников в среднем обойдется в 17 тысяч рублей, для девятиклассников – 12 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов.

При этом в 2023 году выпускной для 11-х классов стоил примерно 16,5 тысячи рублей, для 9-х – 10,5 тысячи рублей.

Эксперты обратили внимание на то, что в Москве и Санкт-Петербурге траты обычно выше. В этом году столичные жители для старших классов потратят около 21 тысячи рублей, петербуржцы – 20 тысяч рублей. Для средних классов стоимость составит 14 тысяч и 13 тысяч рублей.

Исследователи также рассчитали расходы на наряды школьников. По их результатам средний чек на выпускника 11-го класса выйдет 18 тысяч рублей, на выпускницу – 20 тысяч рублей. Немного дешевле выйдут костюмы для 9-классников: для юноши – 15 тысяч рублей, для девушки – 14 тысяч рублей.

При этом в 2019 году, по данным аналитиков, наряд для девятиклассника обходился 8,4 тысячи рублей, для девушки – в 8,8 тысячи рублей. В 11-м классе – в 15,5 тысячи и 16 тысяч рублей соответственно.

По словам аналитиков, дороже всего одеть выпускника в этом году будет московским родителям. Так, в девятом классе траты на образ для молодого человека составят 15,5 тысячи рублей, а в 11-м – 20 тысяч рублей. На наряды для девушек в девятом классе родители потратят 15 тысяч, а в 11-м – 22 тысячи рублей соответственно.

Уточняется, что исследование проводилось в 514 населенных пунктах России с 19 апреля по 21 мая среди 3 тысяч родителей выпускников 9-х и 11-х классов школ.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что последние звонки в школах пройдут 24–25 мая, а выпускные вечера – 28–29 июня. Однако позднее в пресс-службе департамента образования и науки уточнили, что столичные школы самостоятельно определят даты последних звонков с учетом своего учебного плана.