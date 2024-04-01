Число стобалльников выросло в разы благодаря московскому стандарту подготовки к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благодаря столичному стандарту подготовки к выпускным экзаменам школьники стали в три раза чаще поступать на бюджетные места в ведущие вузы страны. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, одиннадцатиклассники посещают практикумы по выбранным ими предметам для поступления. Ребята занимаются с опытными педагогами в группах в зависимости от желаемых экзаменационных баллов.

В рамках такого подхода в столице в разы выросло количество cтобалльников, уточнила Ракова.

Подход к обучению в выпускных классах пересмотрели по просьбам самих учеников и их родителей. Так, в начале второго полугодия учебного года школьники завершили прохождение программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания, литературы и физической культуры – их место заняли практикумы по подготовке к ЕГЭ.

Кроме того, серьезную помощь в подготовке к экзаменам оказывает "Московская электронная школа" (МЭШ). Например, в сервисе "Экзамены" в электронном дневнике отображаются обязательные предметы для сдачи ЕГЭ, а также дисциплины по выбору. В блоке с указанным предметом в распоряжении учеников находится большая коллекция полезных материалов. Среди них – свыше 300 видеоразборов, тесты с автопроверкой и открытыми вопросами с возможностью просмотреть ход решения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации системы среднего профобразования в столице. Теперь практика у студентов среднего профессионального образования будет занимать не менее 70% времени. Кроме того, подобный подход включили в приоритеты развития столичного образования, в основе которых лежат несколько базовых принципов. Также Собянин отметил, что власти столицы внедрили регулярное взаимодействие с работодателями и обучение под их запрос.