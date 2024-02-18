Последние звонки пройдут в школах 24-25 мая – Минпросвещения РФ

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Последние звонки в школах пройдут 24-25 мая, а выпускные вечера – 28-29 июня. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, в Минпросвещения РФ приняли решение о датах проведения последних звонков в регионах.

"Провести последние звонки 24-25 мая, а 28 и 29 июня провести выпускные вечера", – распорядился Кравцов.

Ранее стало известно, что демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации для программ среднего профессионального образования (СПО) может быть утвержден в России в 2024 году. Отмечается, что в прошлом году демонстрационный экзамен базового уровня сдали 120 тысяч ребят, а профильного уровня – 275 тысяч.

До этого Рособрнадзор утвердил расписание Единого государственного экзамена на 2024 год. Основной период экзаменов начнется 23 мая и завершится 1 июля. Сообщается, что в 2024 году досрочный ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля. Дополнительный период экзаменов – с 4 по 23 сентября.