Демонстрационный экзамен в 2024 году намерены закрепить как форму ГИА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Демонстрационный экзамен как форма государственной итоговой аттестации для программ среднего профессионального образования (СПО) может быть утвержден в России в 2024 году. Об этом первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев заявил во время форума "Развитие человеческого потенциала как фактор устойчивого развития в условиях глобальных перемен".

Замминистра рассказал, что это необходимо для наличия определенной гарантии подготовки того или иного специалиста. Бугаев сообщил, что все выпускники после обучения должны показать экспертам на практике приобретенные навыки.

Отмечается, что в прошлом году демонстрационный экзамен базового уровня сдали 120 тысяч ребят, а профильного уровня – 275 тысяч.

"Престиж рабочих профессий сейчас растет, порядка 60% выпускников девятых классов в своей образовательной карьере сейчас выбирают для себя среднее профессиональное образование. Еще порядка 15% ребят, которые после 11-го класса идут в колледж", – цитирует Бугаева РИА Новости.

Ранее стало известно, что в столичных школах для одиннадцатиклассников стартовали практикумы по подготовке к ЕГЭ. Как уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уроки проводят учителя, воспитанники которых каждый год показывают высокие результаты на экзамене и поступают в лучшие вузы.

Расписание ЕГЭ утвердили на 2024 год