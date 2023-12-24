Рособрнадзор готов разработать ЕГЭ по "Основам безопасности и защиты Родины"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор готов разработать и включить в линейку ЕГЭ экзамен по новому предмету "Основы безопасности и защиты Родины", если будет такая необходимость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Как пояснил Музаев, для разработки экзамена по новому предмету необходимо разработать образовательный стандарт, учебник и программу. В случае заинтересованности вузы должны включить новый предмет в перечень экзаменов для поступления.

При этом Мусаев подчеркнул, что для разработки нового предмета важна заинтересованность со стороны выпускников и вузов.

"Нужен смысл этого экзамена для выпускника, который заключается в поступлении в вуз и учете этого экзамена на выбранной специальности. Пока таких запросов и обращений в Рособрнадзор мы не видим, если они будут, то мы готовы их отрабатывать", – заявил Музаев.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что количество заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по темам спецоперации на Украине и вхождения новых субъектов в состав РФ в будущем будет увеличиваться. При этом ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не планируется, так как его содержание было утверждено до 1 сентября 2023 года.

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