Рособрнадзор сообщил, что новая модель высшего образования не предполагает изменений в ЕГЭ

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Новая модель высшего образования в России, которая вступит в силу во всех вузах страны с 1 сентября 2025 года, не будет предполагать какие-либо изменения в формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он подчеркнул, что ЕГЭ представляет из себя входную дверь в новый уровень образования, в связи с чем нет необходимости что-либо менять в нем или отказываться от него.

"Сейчас экзамен самодостаточен. Те шкалы, которые есть, то содержание, которое есть, абсолютно удовлетворяют высшие учебные заведения", – сообщил Музаев.

Глава Рособрнадзора отметил, что многие могут связывать внедрение болонской системы образования и ЕГЭ из-за того, что они появились в одно время. Однако в целом они никак не зависят друг от друга, добавил он.

В мае этого года Владимир Путин подписал указ о пилотном переходе на трехступенчатую систему высшего образования в России.

Документ предусматривает два уровня высшего образования в РФ: базовое и специализированное. Помимо этого, проектом предусматривается обучение по программам аспирантуры. Она будет считаться этапом профессионального образования.

Пилотный проект протестируют в шести высших учебных заведениях, в том числе в Московском авиационном институте (МАИ), Национальном исследовательском технологическом университете МИСИС и Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

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