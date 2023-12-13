В Рособрнадзоре допустили появление ЕГЭ по арабскому языку

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В Рособрнадзоре получили предложения о включении арабского языка в число предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. Вероятно, для этого потребуется несколько лет, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его главу Анзора Музаева.

"Подобные предложения поступали, но для принятия решения необходимо сперва проанализировать востребованность изучения данного предмета в школах", – передает сообщение ТАСС.

Еще для появления арабского языка в ЕГЭ нужно разработать государственный образовательный стандарт, на базе которого создадут учебники и проверят их качество, отметили в ведомстве.

Кроме того, потребуются педагоги, которые смогут преподавать арабский язык в школах. После этого включение арабского языка в список предметов для сдачи ЕГЭ будет возможным, а вузы смогут учитывать результаты этого экзамена при поступлении абитуриента, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля. Его проведение разделили на три периода. Досрочный экзамен пройдет с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершатся 22 апреля. Основной с резервными днями состоится с 23 мая по 1 июля. Дополнительный экзамен проведут с 4 по 9 сентября.

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