Поддержку не входящих в ЕГЭ предметов добавят в нацпроект "Образование"

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Поддержку дополнительного образования и предметов, не входящих в систему ЕГЭ, включат в новый национальный проект "Образование". Он будет реализовываться с 2025 года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Это поддержка в том числе системы дополнительного образования, школьных театров, спортивных клубов. Поддержка тех предметов, которые не выходят на ЕГЭ, но эти предметы тоже важны: изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое обучение", – заявил Кравцов на Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов субъектов РФ.

Помимо того, в рамках нового проекта планируется поддержка управленческого корпуса образовательных организаций и действующих мер. Например, это касается обеспечения горячим питанием младшеклассников, развития инфраструктуры, поддержки естественно-научного образования.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2024 году по плану пройдет с 22 марта по 1 июля.

Проведение экзамена разделили на три периода. Досрочный состоится с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершаются 22 апреля. Основной с резервными днями – с 23 мая по 1 июля. Дополнительный проведут с 4 по 9 сентября.

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