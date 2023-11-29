Рособрнадзор исключил перевод ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5–10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор не обсуждает и не планирует перевод единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат в ближайшие 5–10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

"Я не скажу, что это в будущем невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5–10 лет, точно мы в эту технологию не перейдем, пока мы даже не заглядываем", – ответил он на соответствующий вопрос во время встречи с учителями, школьниками и их родителями на выставке-форуме "Россия".

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2024 году по плану пройдет с 22 марта по 1 июля.

Проведение экзамена разделили на три периода. Досрочный состоится с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершаются 22 апреля. Основной с резервными днями – с 23 мая по 1 июля. Дополнительный проведут с 4 по 9 сентября.

До этого на портале mos.ru началась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году. Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года.

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