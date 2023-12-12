Столичные одиннадцатиклассники начали сдавать пробный ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ученики 11-х классов начали участвовать в единых городских контрольных работах в формате ЕГЭ по школьным предметам, которые выпускники выберут для сдачи. Пробный экзамен напишут все нынешние одиннадцатиклассники – более 55 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как напомнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в прошлом году в московских школах власти запустили уникальный формат обучения с акцентом на подготовке к ЕГЭ, который получил одобрение старшеклассников и их родителей.

"Так, у одиннадцатиклассников в начале второго полугодия завершается прохождение программы по части предметов, изучаемых на базовом уровне, кроме математики, истории, обществознания и физической культуры", – поделилась она.

В учебное расписание добавили практикумы по подготовке к ЕГЭ по выбранным для сдачи предметам. Они занимают не менее 40% учебного времени, поделилась Ракова.

Отмечается, что результаты первого года продемонстрировали сильное сокращение числа выпускников с низкими баллами и увеличение количества ребят, получивших 100 баллов. В этом году количество школ, участвующих в программе подготовки к ЕГЭ, выросло более чем на 10% и теперь составляет 450 учебных заведений.

На этот раз учеников разделили на три группы подготовки по каждому предмету, в прошлом году было две группы. Школьников распределят по результатам единых городских контрольных работ, их успеваемости в старших классах и на основании собственных пожеланий.

Единые городские контрольные работы необходимы для проверки знаний как по обязательным предметам – русскому языку и математике, так и по дополнительным – физике, английскому языку, биологии, истории, химии, литературе, географии, информатике и обществознанию.

На пробных экзаменах школьники смогут ознакомиться с особенностями проведения ЕГЭ, узнать о пробелах в своих знаниях и понять, на какие темы нужно обратить внимание. Материалы пробных работ идентичны тем, что будут на реальных экзаменах. В помощь одиннадцатиклассникам в электронном дневнике "МЭШ" доступен сервис "Экзамены". Он поможет самостоятельно подготовиться к сдаче ЕГЭ.

ЕГЭ в 2024 году по плану состоится с 22 марта по 1 июля. Проведение экзамена разделили на три периода. Досрочный пройдет с 22 марта по 12 апреля, резервные дни завершатся 22 апреля. Основной с резервными днями – с 23 мая по 1 июля. Дополнительный проведут с 4 по 9 сентября.

До этого на портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году. Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года.

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