Число заданий о спецоперации в ЕГЭ будет увеличиваться в будущем – Рособрнадзор

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Количество заданий в едином государственном экзамене (ЕГЭ) по темам спецоперации на Украине и вхождения новых субъектов в состав РФ в будущем будет увеличиваться. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он добавил, что в ЕГЭ-2024 никаких изменений вносить не планируется, так как его содержание было утверждено до 1 сентября 2023 года.

Отмечается, что подобные задания предусмотрены в экзамене по истории. В частности, в задании №2 выпускнику необходимо расположить в хронологическом порядке различные исторические события, в числе которых, к примеру, подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что зачет по результатам итогового сочинения (изложения) в России получили более 98% одиннадцатиклассников. Экзамен сдали более 602 тысяч человек. Свыше 28% школьников выбрали раздел "Семья, общество, Отечество в жизни человека".

До этого Анзор Музаев рассказал, что в Рособрнадзоре получили предложения о включении арабского языка в число предметов для сдачи ЕГЭ по выбору. Вероятно, для этого потребуется несколько лет, отметил он.

Итоговое сочинение сдали 98% российских выпускников