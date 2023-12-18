Собянин сообщил, что ученики предпрофессиональных классов займутся разработкой инноваций

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Ученики предпрофессиональных классов в Москве займутся исследованиями и разработкой инноваций на базе высших учебных заведений, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Сначала учебные заведения знакомят старшеклассников с университетской средой. Это помогает школьникам определиться со сферой научных интересов и выбрать направление для работы в одном из вузов и НИИ-партнеров – всего их 53", – говорится в его публикации.

Затем школьники смогут принять участие в работе над уже существующими проектами или предложат свои идеи, отметил градоначальник. Кроме того, по словам мэра, ребята получат возможность использовать лаборатории и информационные базы вузов. Также для них проведут научные консультации.

С готовым проектом старшеклассники выступят на научно-практической конференции, уточнил Собянин. В состав жюри войдут организации-работодатели. Победители и призеры заработают до 10 баллов к ЕГЭ.

Мэр подчеркнул, что такие идеи могут иметь реальную практическую ценность. Он напомнил, как в 2022 году школьники разработали умную трость для слепых, прибор "Контролер осанки" и робота-анализатора загрязненности водоемов.

Одним из лучших признан проект телеметрического комплекса для ракеты-носителя "Вереск", отметил Собянин. Также школьники создали робота для красных зон.

Ранее в столице начался прием заявок на участие в чемпионате "Московские мастера", который пройдет в 2024 году. В нем будут участвовать три возрастные категории – школьники 11–13 лет, школьники от 14 лет и студенты колледжей.

Заместитель главы департамента образования и науки Москвы Ирина Швец отметила, что столичные таланты смогут проявить себя и побороться за звание лучших в избранной профессии. Она также подчеркнула, что качество образования в колледжах Москвы подтверждается высокими результатами, которых добиваются юные мастера.



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