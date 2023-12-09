Школьники РФ взяли 6 золотых медалей на XX Международной естественно-научной олимпиаде

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Шесть участников российской сборной команды завоевали шесть золотых медалей, а также получили специальный приз за экспериментальный тур на XX Международной естественно-научной олимпиаде (IJSO), итоги которой подвели в Бангкоке. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

Там уточнили, что всего в олимпиаде участвовало 311 детей из 55 стран. Они выполняли задания по физике, химии и биологии. В олимпиаде было три тура: тестовый, теоретический и экспериментальный, добавили в ведомстве.

В министерстве отметили, что от России победителями стали:

Федор Авдеев (Москва),

Роберт Битлев (Санкт-Петербург),

Владимир Беленький (Москва),

Роман Кожевников (Московская область),

Мария Мягкова (Москва),

Мария Торкановская (Московская область).

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, которого цитирует пресс-служба, российские школьники показали высокий уровень подготовки. В достигнутых результатах заслуга не только самих ребят, но и их учителей и наставников, которые помогли раскрыть их таланты, сказал он.

"От души поздравляю еще раз нашу команду и желаю им успехов во всех начинаниях", – заключил министр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата "Профессионалы", завоевав 215 наград. Дети выиграли 150 золотых медалей, 45 – серебряных и 20 – бронзовых. Столицу представляли 177 ребят, сказал мэр.

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