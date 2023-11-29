Собянин: сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата профмастерства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сборная Москвы стала лидером всероссийского чемпионата "Профессионалы", завоевав 215 наград. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Ребята взяли 150 золота, 45 серебра и 20 бронзы. В том числе 36 медалей на финальных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Поздравляю всех победителей и призеров. Это настоящий успех! Победа была не из легких", – сказал градоначальник.

По словам Собянина, лучшие ученики и студенты колледжей, а также молодые специалисты ведущих предприятий города смогли показать свои профессиональные навыки в ходе состязаний чемпионата. В этот раз до финала дошли 687 участников из 62 регионов России, 177 из которых представляли Москву.

Профессионалы участвовали в 48 компетенциях, среди которых были в том числе трехмерное моделирование для компьютерных видеоигр, обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики, изготовление прототипов и электромонтаж, добавил мэр.

Также в финале состязаний был корпоративный зачет, где специалисты представляли интересы госкорпораций "Ростех", "Роскосмос" и других, уточнил градоначальник.



"В нем московская команда заработала 16 медалей", – заключил Собянин.

До этого заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что свыше 500 студентов поварских и кондитерских специальностей из 4 столичных колледжей пройдут практику на предприятиях одного из московских ресторанных домов.

Подход к среднему профессиональному образованию в 2023 году был трансформирован. Теперь более 70% учебного процесса отводится практическим занятиям.

В столице прошла пресс-конференция, посвященная олимпиаде студентов "Я – профессионал"