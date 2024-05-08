08 мая, 16:31Общество
Школы Москвы самостоятельно определят даты последних звонков
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Столичные школы самостоятельно определят даты последних звонков с учетом своего учебного плана. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.
Обычно в школах Москвы в конце мая для выпускников проводят торжественные линейки, концерты и различные активности, посвященные окончанию учебы, отметили в сообщении.
Ранее в пресс-службе министерства просвещения РФ уточнили рекомендуемые даты последних звонков 24–25 мая и выпускных вечеров 28–29 июня.
До этого Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали даты проведения ЕГЭ в 2024 году. Ведомства учли возможность пересдачи одного предмета до конца приемной кампании.
Досрочный период ЕГЭ завершился в школах Москвы