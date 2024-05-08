Школы Москвы самостоятельно определят даты последних звонков

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Столичные школы самостоятельно определят даты последних звонков с учетом своего учебного плана. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Обычно в школах Москвы в конце мая для выпускников проводят торжественные линейки, концерты и различные активности, посвященные окончанию учебы, отметили в сообщении.

Ранее в пресс-службе министерства просвещения РФ уточнили рекомендуемые даты последних звонков 24–25 мая и выпускных вечеров 28–29 июня.

До этого Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали даты проведения ЕГЭ в 2024 году. Ведомства учли возможность пересдачи одного предмета до конца приемной кампании.