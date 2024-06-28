Сергей Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с успешным окончанием школы. Публикация по случаю праздника появилась в телеграм-канале мэра Москвы.

По словам градоначальника, в этом году в Москве насчитываются свыше 67 тысяч одиннадцатиклассников и около 110 тысяч выпускников девятых классов.

"Ребята, от всей души поздравляю! Помните, вам по плечу любые, даже самые смелые планы. Москва гордится вами и всегда готова помочь в ваших стремлениях", – отметил Собянин.

Мэр напомнил о достижениях московских школьников, прошедших спецподготовку, на Всероссийской олимпиаде, где они получили более 550 наград. Собянин также обратил внимание, что выпускники, которые учились в предпрофессиональных классах, уже начали изучать программу столичных вузов.

Теперь выпускникам предстоит выбрать профессиональное направление, добавил мэр. Однако сначала праздник – московский выпускной традиционно пройдет в Парке Горького.

Общегородской выпускной начнется в 20:00 28 июня, а закончится в 06:00 29 июня. Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч школьников. В программу войдут световое шоу на воде, спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны для любителей задачек на логику. Помимо этого, на танцевальной площадке выпускники смогут сразиться в батлах и принять участие в мастер-классах от хореографов.

