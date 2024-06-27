Движение на улицах столицы будет ограничено 28–29 июня из-за выпускного

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на некоторых улицах столицы ограничат из-за московского выпускного в Парке Горького и выпускного бала в Государственном Кремлевском дворце с 28 по 29 июня. Об этом пишет портал мэра и правительства города, ссылаясь на пресс-службу Дептранса.

С 8 часов 28 июня до 7 часов 29 июня автомобилисты не смогут проехать по улице Ильинке и по проезду от Ильинки до Варварки в районе 5-го дома на Красной площади. Движения с 16:00 28-го по 07:00 29-го не будет и на первом съезде с улицы Крымский Вал в проезд в сторону Ленинского проспекта.

С 15:00 19:30 28 июня нельзя будет проехать по крайней правой полосе на Моховой улице, а также по внешней стороне Садового кольца от Крымской эстакады до строения 1 дома 9 на Крымском Валу, но уже с 16:00 28 июня до 07:00 29 июня.

"Помимо этого, нельзя будет проехать в боковом проезде внешней стороны Садового кольца на улице Крымский Вал от дома 9, строения 1 до дома 9, строения 57", – уточнили в пресс-службе.

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Также нельзя будет припарковаться на некоторых отрезках дорог, где ввели ограничения. Москвичей попросили заранее планировать маршруты своих поездок и узнавать подробнее о перекрытиях движения на сайте ЦОДД.

Общегородской выпускной начнется в Парке Горького в 20:00 28-го числа, а закончится в 06:00 следующего, 29 июня. Ожидается, что в нем примут участие 40 тысяч школьников.

