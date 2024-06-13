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13 июня, 15:45

Технологии

"Техно": экс-сотрудник OpenAI опубликовал документ, посвященный будущему ИИ

"Техно": экс-сотрудник OpenAI опубликовал документ, посвященный будущему ИИ

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Экс-сотрудник OpenAI (ChatGPT) опубликовал 165-страничный документ, который рассказывает о том, что ждет нейросети в будущем. Ожидается, что к 2027 году будет разработан AGI (общий искусственный интеллект). Он будет универсальным и практически равным человеку по способностям.

Разработчики считают, что AGI станет существенным геополитическим ресурсом и лидеры стран пойдут на многое, чтобы получить его первыми. Подробнее – в программе "Техно".

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технологиивидеоМаксим Ефимцев
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