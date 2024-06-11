FT: компания Pophouse хочет воссоздать образ Элвиса Пресли в виде голограммы

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Шведская компания Pophouse Entertainment планирует создать образ американского исполнителя Элвиса Пресли в виде цифровой голограммы для живых концертов. Об этом передает издание Financial Times, ссылаясь на источники.

Как пишет СМИ, компания проводит переговоры с владельцами интеллектуальной собственности Пресли. Права на творчество певца принадлежат компании Sony Music, а интеллектуальная собственность, включая изображение и образ Пресли, – инвесткомпании Authentic Brands Group. Переговоры направлены на коммерческое сотрудничество, а не на продажу прав на музыку и интеллектуальной собственности, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что первое выступление с голограммой Пресли, созданной с помощью искусственного интеллекта, состоится в Британии в ноябре этого года. На сцене появится цифровая версия музыканта в натуральную величину. Реализует проект британская компания Layered Reality, которая занимается организацией иммерсивных развлечений.