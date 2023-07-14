Эксперт назвал причину смерти единственной дочери Элвиса Пресли

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Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари умерла из-за осложнений после бариатрической операции, направленной на снижение веса. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на отчет судмедэксперта Лос-Анджелеса.

Отмечается, что смерть была вызвана последствиями непроходимости тонкого кишечника. После остановки сердца женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где подключили аппарату жизнеобеспечения, ввели в состояние искусственной комы.

Добавляется, что в день госпитализации она жаловалась на боли в животе. Бариатрическую операцию певица перенесла за несколько лет до смерти.

Лиза-Мари умерла 12 января, ей было 54 года. За свою карьеру в музыкальном бизнесе артистка выпустила три альбома и несколько синглов.

Позднее в СМИ появилась информация, что причиной смерти могла быть экстремальная диета, которой Пресли придерживалась за пару месяцев до своей кончины. За два месяца до "Золотого глобуса" она сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения, сообщал источник. Певица потеряла от 18 до 22 килограммов и вновь пристрастилась к опиоидам, добавлял он.

Умерла единственная дочь Элвиса Пресли Лиза-Мари