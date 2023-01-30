Причиной смерти дочери Элвиса Пресли могла стать экстремальная диета – СМИ

Фото: AP/John Amis

Американская певица Лиза-Мари Пресли, которая является единственной дочерью Элвиса Пресли, могла умереть с связи с экстремальной диетой, которой она придерживалась за пару месяцев до своей кончины. Об этом информирует TMZ со ссылкой на источники из семьи артистки.

По данным инсайдеров, за два месяца до "Золотого глобуса" она сделала пластическую операцию и начала принимать лекарства для похудения. Певица потеряла от 18 до 22 килограммов.

Источник добавил, что дочь Пресли вновь пристрастилась к опиоидам. Со своей зависимостью певица боролась многие годы.

На "Золотом глобусе" она дала интервью. Ролик вызвал беспокойство у зрителей, так как артистка выглядела устало, ей приходилось держаться за собеседника, чтобы не упасть.

О смерти певицы стало известно 13 января. Пресли скончалась в возрасте 54 лет. Ее госпитализировали 12 января после остановки сердца. В больнице знаменитость подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому.

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