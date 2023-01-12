Скончался британский гитарист Джефф Бек

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Британский гитарист Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается в его аккаунте в Twitter.

"От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о смерти Джеффа Бека", – сообщается в заявлении.

Уточняется, что музыкант умер из-за внезапного заражения бактериальным менингитом.

Бек значительно повлиял на развитие джаз-рока и хеви-метала. Он выступал в рок-группах Yardbirds и Jeff Beck Group. За свою карьеру музыкант был удостоен семи премий "Грэмми" и дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла.

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