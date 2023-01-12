Умерла немецкая супермодель Татьяна Патитц

Фото: AP Photo/Fabian Bimmer, File

Умерла немецкая супермодель 90-х Татьяна Патитц, ей было 56 лет. Об этом сообщает журнал Vogue.

Причины смерти модели не уточняются.

Патитц входила в "большую шестерку" супермоделей вместе с Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс.

Она попала на обложку Vogue в 1985 году и построила успешную модельную карьеру, появившись в 90-х годах на 200 обложках журналов по всему миру. Кроме того, Патитц снялась в четырех фильмах и сериалах.

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