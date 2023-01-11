11 января, 22:58Политика
Умер первый глава Башкирии Муртаза Рахимов
Фото: TACC/Алексей Никольский
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался на 89-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Курултая Башкирии Рустема Ахмадинурова.
"Знаю, что он скончался после тяжелой продолжительной болезни", – сказал политик.
Другой информации об обстоятельствах смерти Рахимова Ахмадинуров не привел.
Муртаза Рахимов родился в 1934 году. Политик возглавлял Башкирию с 1993 по 2010 год. До этого Рахимов работал в должности спикера Верховного Совета республики с 1990 по 1993 год. В 2010 году был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Башкирии.
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