В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

В Чечне простились с последним председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым, сообщает РИА Новости.

Тело покойного доставили в Грозный накануне вечером. Утром его тело вынесли из дома в поселке Калинина. С соблюдением религиозных обрядов участники траурной процессии направились в родовое село Хасбулатова Толстой-юрт, где его и похоронят.

Семья Руслана Хасбулатова в Чечне пользуется большим авторитетом, поэтому на его похоронах собрались не только близкие и родственники, но и люди, которые с ним не были лично знакомы.

3 января вечером депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев сообщил, что Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет на своей даче в Подмосковье.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР невосполнимой утратой для всего чеченского народа. В своем телеграм-канале он выразил соболезнования родным и близким Хасбулатова.

Пост председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатов занимал с 1991 по 1993 годы. В 1986 году он был награжден медалью "За трудовую доблесть".

В последние годы Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.



Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

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