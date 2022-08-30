Умер Михаил Горбачев

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

После тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев. Об этом со ссылкой на ЦКБ сообщает ТАСС.

"Сегодня вечером <...> скончался Михаил Горбачев", – говорится в сообщении.

Экс-президенту СССР в этом году исполнился 91 год.

Горбачев родился 2 марта 1931 года. В 1955 году он окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а в 1967 году – заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института.

В 1952 году вступил в Коммунистическую партию Советского Союза. Спустя 9 лет был избран делегатом XXII съезда КПСС. Позднее избирался делегатом XXIV и всех последующих съездов партии.

В 1970–1989 годах Горбачев был депутатом Верховного Совета СССР VIII-XI созывов. С 1971 по 1991 годы являлся членом Центрального комитета (ЦК) КПСС.

После смерти генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко в марте 1985 года Горбачев был избран на этот пост по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. В июле 1990 года был переизбран на второй срок, а в августе 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС.

В 1986 году Горбачев инициировал новую идеологию и реформы в экономической и политической структуре СССР. Тогда он впервые использовал термин "перестройка". Сам политик заявлял, что поставил был между словами "перестройка" и "революция" знак равенства. В 1988 году в Советской Союзе была изменена избирательная система, которая позволила выдвигать на выборах независимых от КПСС кандидатов, в 1989 году в стране состоялись первые конкурентные выборы.

В марте 1990 года Горбачев был избран президентом СССР – первым и последним в истории Советского Союза. При Горбачеве в стране была легализована частная коммерческая деятельность, начата приватизация, также государство отказалось от монополии внешней торговли. В 1991 году состоялась конфискационная денежная реформа, а во внешнеполитической деятельности была провозглашена политика "нового политического мышления".

25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента.