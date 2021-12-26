Политики заявили, что 30 лет назад была возможность сохранить Советский Союз

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Советский Союз можно было сохранить, однако его окончательно ослабили внешние силы и внутренние процессы, рассказали РИА Новости политики и приближенные к высшей власти СССР.

Так, последний председатель Верховного совета СРФСР Руслан Хасбулатов считает, что реальных предпосылок к распаду Советского Союза не было. По его мнению, СССР "развалили намеренно", поскольку он, как любая социальная система, не смог бы в тот период адаптироваться к меняющимся условиям.

"Когда говорят, что социализм был нереформируемым, это просто незнание законов социологии. Незнание законов больших социальных систем. Сам по себе СССР пал, что ли? Нет, конечно, не могла погибнуть эта система. Она была настолько большая, настолько величественная и грандиозная. <...> Поэтому, конечно, она была погублена сознательно", – сказал он.

В свою очередь, личный переводчик первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко считает, что СССР можно было бы сохранить в формате конфедерации с 7 или 8 республиками, которые были готовы подписать конфедеративный договор.

"Последнее предложение Горбачева о конфедеративном союзе было осуществимым. По крайне мере это гарантировало бы и единые вооруженные силы, и не надо было бы решать проблему ядерного оружия, проблему военно-морского флота и так далее", – сказал он.

Единой государство можно было бы сохранить при правильном экономическом развитии и обновленном КПСС, считает бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков. В то же время он отметил, что Советский Союз имел немало проблем, включая устаревшую экономику и игнорирование развития Запада.

"Надо было проводить реформы, в первую очередь в экономике: не стоять в стороне от научно-технического прогресса, менять взаимоотношения предприятий и трудящихся. Партию надо было обновлять, потому что руководство ее оторвалось от масс", – пояснил он.

Однако, считает старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, произошедший распад был неизбежен. Активную роль в этом процессе сыграли внешние силы, отметил политолог, которые стремились ослабить СССР. В то же время он отметил, что определяющими стали внутренние процессы, которые происходили в Советском Союзе длительное время.

К распаду Советского Союза привели проблемы социалистической системы, которая к тому времени уже изживала свои ресурсы. Такое мнение ранее выразил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Политик добавил, что у тогдашних элит не было достаточно политической воли, чтобы сберечь СССР от краха.