Церемонии регистрации брака прошли в ГУМе и "Доме Деда Мороза"

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Предновогодние церемонии регистрации брака состоялись в кинозале ГУМа и "Доме Деда Мороза" в кинопарке "Москино", сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на этих площадках прошли 22 торжественные церемонии. Она отметила, что кинозал ГУМа станет еще одной площадкой проекта "Новые адреса счастья" в 2026 году. Молодоженам будут доступны 12 дат. Первые регистрации брака пройдут уже 30 января.

Кинозал ГУМа – "Киносалон" – это камерное арт-пространство, выполненное в романтической темно-синей гамме. Для торжественных церемоний его украсили специальным свадебным декором. После регистрации молодожены сделали свои первые семейные фотографии в праздничных декорациях. Подать заявление можно лично во Дворце бракосочетания № 3 или в электронной форме через портал "Госуслуги" и mos.ru.

"Дом Деда Мороза" в кинопарке "Москино" – это уютная локация с новогодней елкой, портретами главного новогоднего волшебника, письмами с самыми заветными желаниями и другими элементами декора со сказочной атмосферой.

В 2026 году кинопарк вновь станет локацией для церемоний бракосочетания – для пар доступно 13 дат в период с апреля по сентябрь. Заявления принимаются во Дворце бракосочетания "Южное Бутово", а также онлайн на "Госуслугах" и mos.ru.

Всего в столице для проведения торжественных церемоний бракосочетания доступно более 60 различных площадок: от дворцов бракосочетания и музеев до усадеб, ресторанов и даже станции метро "Маяковская".

Для помощи в выборе на портале mos.ru работает специальный сервис "Наша свадьба". Это подробный гид, который позволяет с помощью фильтров подобрать локацию по типу, стилю интерьера, желаемой дате, ближайшей станции метро, количеству гостей и другим параметрам. На страницах каждой площадки размещено описание и контактные телефоны.

Ранее сообщалось, что еще одной площадкой для регистрации брака в 2026 году впервые станет станция "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Отмечалось, что число слотов на регистрацию брака в метрополитене в следующем году увеличилось на 20% по сравнению с 2025-м. Молодожены смогут выбирать из 11 дат, включая 22 февраля, 16 августа и 6 декабря.