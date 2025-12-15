Форма поиска по сайту

15 декабря, 12:33

Общество

Рекорд по количеству браков зарегистрирован в столице в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В Москве в 2025 году был зафиксирован рекордный за последние три года показатель по числу зарегистрированных браков. Об этом в интервью Москве 24 сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы зарегистрировали 87 тысяч браков. При этом самый активный летний сезон у нас вообще побил все рекорды. 36 тысяч браков – это рекорд за 10 лет. То есть у нас очень хорошая тенденция", – поделилась она.

Заммэра также обратила внимание на то, что жители столицы стали заключать браки в более молодом возрасте. Самый популярный – 26 лет, хотя несколько лет назад это было 29 лет.

Ракова отметила, что Москва – большой город, поэтому в нем регистрируют браки в любом возрасте. Самому пожилому жениху в этом году было 96 лет, а самой пожилой невесте – 91 год.

Кроме того, по ее словам, мужчины после 90 лет женятся чаще, чем представительницы противоположного пола.

Ранее в Москве начался прием заявлений на тематические новогодние бракосочетания. Например, 25 декабря пары смогут пожениться в кинозале ГУМ и в доме Деда Мороза в кинопарке "Москино". Заключить брак можно и в столичных дворцах бракосочетания 31 декабря, а также с 5 по 11 января 2026 года.

Число слотов для выездных регистраций брака увеличится в Москве в 2026 году

