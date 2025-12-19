Форма поиска по сайту

19 декабря, 09:41

Транспорт

Станция метро "Сокольники" БКЛ станет площадкой для регистрации брака

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В 2026 году станция "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро впервые станет площадкой для регистрации брака. Столичные ЗАГСы уже открыли прием заявлений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 2021 года городской транспорт участвует в проекте "Новые адреса счастья". В 2025-м на этих площадках провели почти 200 церемоний бракосочетания. Этот формат востребован, а интерес москвичей к нему только растет, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Число слотов на регистрацию брака в метрополитене в следующем году увеличилось на 20% по сравнению с 2025-м. Московские молодожены смогут выбирать из 11 дат, в том числе 22 февраля, 16 августа и 6 декабря.

Заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова напомнила, что парам уже доступны для регистрации брака станция метро "Маяковская" и Северный речной вокзал. Станция БКЛ "Сокольники" присоединится к ним 1 марта 2026 года.

"Всего для столичных пар будет открыто свыше 250 слотов. За 5 лет на объектах транспорта Москвы было создано более 630 семей", – добавила вице-мэр.

Традиционно церемонии бракосочетания в метро проводят с 02:00 до 04:00, чтобы не мешать пассажирам и дать парам возможность насладиться праздником в камерной атмосфере. Мероприятия на путях сопровождают поезда "Москва-2020" и "Москва-2024". В последнем после заключения брака можно провести первую семейную фотосессию.

Зарегистрировать отношения на "Маяковской" или "Сокольниках" можно при личной подаче заявления во Дворце Бракосочетания № 1. Кроме того, необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей.

Ранее эксперт Евгения Лейбман назвала стиль "а-ля рус" трендом для зимних свадеб. Она рассказала, что невесты выбирают массивные украшения и ободки, а платья дополняют мехом и другими декоративными элементами. Гостям в качестве угощений предлагаются леденцы на палочке и яблоки в карамели.

Сергей Собянин присвоил статус Дворца бракосочетания трем отделам ЗАГС

