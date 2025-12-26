Форма поиска по сайту

26 декабря, 09:20

Экономика

Москва вошла в лидеры рейтинга качества оценки влияния правовых актов на экономику

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

По итогам 2025 года Москва в третий раз попала в список лидеров рейтинга качества проведения оценки влияния правовых актов на экономику регионов РФ. Об этом сообщил столичный департамент экономической политики и развития.

Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития России.

В текущем году в столице организовали экспертизу влияния на экономику 54 нормативных правовых актов. В результате почти в 3/4 из них было рекомендовано внести изменения, благодаря которым уменьшатся избыточные требования и упростится регулирование предпринимателей. Решения помогут бизнесу ежегодно экономить свыше 770 миллионов рублей. При этом в столице формируются новые подходы к оценке регулирования, в числе которых система индикаторов эффективности и применение ИИ-инструментов анализа.

Департамент отметил, что влияние правовых актов на экономику оценивается в рамках этапа разработки проектов, оказывающих влияние на условия ведения деятельности предпринимателей, и в отношении существующих актов. После этого появляются предложения по изменениям регулирования. Они направлены на уменьшение административных барьеров для бизнеса.

Также Москва реализует образовательные программы и развивает экспертную среду, что помогает создавать единые стандарты качественной регуляторной политики и увеличивать эффективность решений.

Минэкономразвития каждый год рассматривает работу регионов по проведению процедур оценки влияния правовых актов на экономику. При расчете рейтинга ведомство обращает внимание на более 20 показателей. В их число входит количество оцениваемых документов, доля учтенных предложений бизнеса, наличие расчетов выгод и издержек от правового регулирования. Затем регионы распределяют по группам от неудовлетворительной до высшей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. По его словам, столица не отступает от стратегических целей развития несмотря на сложности. Мэр также подчеркнул, что развитие Москвы продолжается, город ставит новые амбициозные цели.

Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

