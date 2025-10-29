Москва стала лидером рейтинга регионов РФ по развитию экономики замкнутого цикла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица заняла первое место в новом рейтинге регионов страны по уровню развития экономики замкнутого цикла. Соответствующий рейтинг представила платформа "Инфрагрин", сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она подчеркнула, что переход к такой экономике является задачей стратегической значимости для столицы. От этого зависит рост и развитие города. Багреева указала, что результаты рейтинга свидетельствуют о том, что власти столицы принимают верные решения в этой сфере.

"Мы стремимся продлевать срок службы городских активов, вовлекаем отходы во вторичный оборот, развиваем сервисные модели. В Москве перерабатывается большая часть строительного мусора, жители активно пользуются цифровыми сервисами для сдачи ненужных вещей, а развитие сервисов аренды позволяет сокращать число личных автомобилей", – рассказала заммэра.

В перечне оценивались усилия органов власти по переходу к экономике замкнутого цикла, предполагающей не только ответственное потребление и совместное использование ресурсов, но и продление сроков эксплуатации и минимизацию отходов.

Рейтинг предусматривает 32 показателя, объединенных в направления "управление ресурсами", "воздействие на экосистемы" и "сервисная экономика и здоровая среда". В результате российская столица стала абсолютным лидером, заняв первое и второе места в "воздействии на экосистемы" и "сервисной экономике" соответственно.

Это стало возможным благодаря развитию сервисов, направленных на продление жизненного цикла вещей, начиная от аренды и лизинга до ремонта и восстановления оборудования. Например, в Москве есть система раздельного сбора твердых коммунальных отходов, проект "Экоточки Москвы", сервис "Вывоз ненужных вещей", автоматизированная система учета отходов строительства, сноса и грунта, развитый шеринг транспорта.

