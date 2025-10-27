Около 60 тысяч рабочих мест появится в рамках МаИП в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках более 100 масштабных инвестпроектов (МаИП) в разных районах Москвы появятся промышленные предприятия, на которые смогут трудоустроиться около 60 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

МаИП – особый статус, который могут получить объекты, направленные на создание рабочих мест и развитие городской инфраструктуры. Его могут присвоить производственным комплексам, инновационным центрам, объектам здравоохранения, спорта и другим.

В частности, в 2025 году в рамках МаИП завершили строительство предприятия по выпуску мебельной продукции и открыли завод крупномодульного домостроения во Внукове. Там осуществляется полный цикл изготовления модулей – от сборки каркаса до выполнения отделки, включающей обустройство фасадов, окон и внутренней инженерии.

Ежегодно в Москве регистрируется 100–150 новых высокотехнологичных предприятий. Некоторые из них появляются на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Например, этой осенью на площадке ОЭЗ "Печатники" начал работу центр коллективного пользования. Он оснащен современным оборудованием для мелкосерийного производства. Он позволит предприятиям использовать передовые станки и установки для реализации проектов и выпуска продукции.

До конца 2026 года на площадке "Алабушево" в ОЭЗ "Технополис "Москва" планируется запустить серийное производство лекарств на новом заводе "Генериум-Некст". Кроме того, в Новокосине и Косино-Ухтомском построят промышленный парк, в котором смогут работать завод по выпуску электронной аппаратуры и осветительного оборудования, а также мебельное производство.

В Москве для реализации МаИП инвесторам выделили свыше 1,2 тысячи гектаров во всех административных округах города. Всего с 2016 года заключено порядка 570 договоров аренды земельных участков для возведения производственных, деловых и социальных объектов.

При этом особая роль в программе отводится развитию промышленной инфраструктуры, подчеркивал раннее заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.